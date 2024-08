Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 13,18 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 13,18 USD nach oben. Bei 13,18 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 577.701 Aktien.

Am 03.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 47,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,26 USD. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 37,31 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 06.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,30 Prozent auf 1,16 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,131 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

