Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag freundlich

23.09.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 15,44 USD zu.

Das Papier von Rivian Automotive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 15,44 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 15,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,24 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.359.869 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 11,01 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 38,47 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,46 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,753 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

