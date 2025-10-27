Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend höher

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,8 Prozent auf 13,48 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 13,48 USD nach oben. Bei 13,67 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 13,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.895.675 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 29,50 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,46 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,30 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 10.11.2026 wird Rivian Automotive schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,791 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

