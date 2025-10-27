DAX24.306 +0,3%Est505.710 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.578 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Notierung im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

27.10.25 16:08 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 13,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
11,40 EUR 0,22 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 13,25 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 13,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,17 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.138.564 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Bei 17,14 USD markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 29,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 39,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg

Rivian-Aktie schafft es dennoch ins Plus: Kursverluste für den Tesla-Konkurrenten

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In eigener Sache

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: David Becker/Getty Images

Nachrichten zu Rivian Automotive

DatumMeistgelesen
Wer­bung