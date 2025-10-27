Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 13,25 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 13,25 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 13,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,17 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.138.564 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Bei 17,14 USD markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 29,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 39,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg

Rivian-Aktie schafft es dennoch ins Plus: Kursverluste für den Tesla-Konkurrenten

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen