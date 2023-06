Robinhood Aktie News: Robinhood am Montagvormittag billiger

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,62 EUR

Der Robinhood-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 08:00 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 8,62 EUR. Im Tief verlor die Robinhood-Aktie bis auf 8,62 EUR. Bei 8,62 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 10 Robinhood-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 13,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 34,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 6,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.05.2023 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 441,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 299,00 USD in den Büchern standen.

Die Robinhood-Bilanz für Q2 2023 wird am 16.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,641 USD je Robinhood-Aktie.

