Robinhood Aktie News: Anleger schicken Robinhood am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 72,19 USD.

Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 72,19 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Robinhood-Aktie bisher bei 72,19 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.615.638 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,21 USD an. Mit einem Zuwachs von 4,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 80,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Robinhood ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 933,00 Mio. USD – ein Plus von 49,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 624,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

