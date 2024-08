Robinhood Aktie News: Anleger schicken Robinhood am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 17,10 USD.

Das Papier von Robinhood befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 17,10 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 16,68 USD. Bei 17,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.518.283 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,88 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,47 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,92 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,71 Prozent.

Für Robinhood-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,250 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 682,00 Mio. USD gegenüber 491,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,603 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

