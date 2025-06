Robinhood Aktie News: Robinhood verteuert sich am Dienstagnachmittag

Kurs der Robinhood

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Zuletzt wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 74,04 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 74,04 USD. Bei 74,36 USD erreichte die Robinhood-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 73,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.546.406 Robinhood-Aktien.

Am 07.06.2025 markierte das Papier bei 77,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 5,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 81,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD gegenüber 0,18 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 933,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 624,00 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

