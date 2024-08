Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 18,73 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 18,73 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Robinhood-Aktie sogar auf 18,89 USD. Bei 18,73 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 570.093 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2024 bei 24,88 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 32,81 Prozent Luft nach oben. Am 17.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,74 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,250 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Robinhood ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 688,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 491,00 Mio. USD eingefahren.

Die Robinhood-Bilanz für Q3 2024 wird am 22.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,710 USD je Robinhood-Aktie.

