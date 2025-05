Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Robinhood im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 61,32 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 61,32 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Robinhood-Aktie bei 61,69 USD. Bei 60,87 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 1.129.426 Robinhood-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,07 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 13,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 338,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Robinhood gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,38 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robinhood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 933,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 624,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 30.07.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,29 USD je Aktie belaufen.

