Robinhood Aktie News: Robinhood macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 104,82 USD.

Das Papier von Robinhood legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 104,82 USD. Die Robinhood-Aktie legte bis auf 104,93 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 103,53 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.378.761 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 104,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (13,98 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 86,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Robinhood-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Robinhood gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,37 USD gegenüber 0,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 624,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 933,00 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Robinhood möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 1,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Robinhood-Aktie leichter: Einzug den S&P 500 schon wieder verpasst

Metaplanet & Co. decken sich reihenweise mit BTC ein: Aktien von Strategy, Coinbase, Robinhood ziehen an

Coinbase-Aktie profitiert von KI-Allianz mit Perplexity und Bitcoin-Rekord - Auch Metaplanet- und Strategy-Aktien stärker