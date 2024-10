Robinhood Aktie News: Robinhood macht am Freitagnachmittag Boden gut

Robinhood im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 26,84 USD zu.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 26,84 USD. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 26,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 294.462 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 27,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 1,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 7,92 USD. Mit einem Kursverlust von 70,51 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 688,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 491,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Robinhood-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Robinhood dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,727 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Robinhood-CEO Vlad Tenev: Krypto als Zukunft der Finanzdienstleistungen

Analyst sieht großes Potenzial für Robinhood-Aktie: Investierbare Vermögenswerte in Billionenhöhe

Krypto-Fragen an Mark Cuban - Kamala Harris offener für Kryptowährungen als Biden?