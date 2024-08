Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Robinhood

Die Aktie von Robinhood zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 19,84 USD bewegte sich die Robinhood-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 19,84 USD bewegte sich die Robinhood-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,87 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die Robinhood-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,52 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 19,73 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 254.096 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,88 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 150,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,250 USD.

Robinhood gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,21 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 688,00 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 491,00 Mio. USD umgesetzt.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2024 0,711 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

