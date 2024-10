Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag gesucht

So entwickelt sich Robinhood

Die Aktie von Robinhood zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 27,00 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,00 USD zu. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,14 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,90 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 413.991 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,33 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.11.2023 Kursverluste bis auf 7,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 70,69 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Robinhood-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Robinhood veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 688,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 491,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Robinhood rechnen Experten am 29.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 0,727 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Robinhood-Aktie im Aufschwung: Ein Blick auf die Risiken

Robinhood-CEO Vlad Tenev: Krypto als Zukunft der Finanzdienstleistungen

Analyst sieht großes Potenzial für Robinhood-Aktie: Investierbare Vermögenswerte in Billionenhöhe