Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich Robinhood

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Im NASDAQ-Handel kam die Robinhood-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 65,14 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Robinhood-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 65,14 USD. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 66,54 USD. Die Abwärtsbewegung der Robinhood-Aktie ging bis auf 63,96 USD. Bei 66,30 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 985.202 Robinhood-Aktien gehandelt.

Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,13 USD. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 3,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 30.04.2025 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,18 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 933,00 Mio. USD – ein Plus von 49,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 624,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,29 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

Robinhood-Aktie in Rot: Robinhood steigert Umsatz und Gewinn - Manager verkauft Aktien

Ausblick: Robinhood legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor