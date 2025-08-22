RoboSense Technology Company,: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

RoboSense Technology Company, hat am 21.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,24 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 491,4 Millionen HKD gegenüber 395,2 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net