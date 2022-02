Siemens-Aktie vorbörslich gesucht: Siemens liegt zum Jahresauftakt über den Erwartungen

Auftragseingänge, Umsatz und Ergebnis legten im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) deutlich zu und übertrafen die Analystenprognosen. So stiegen die Erlöse um 17 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Auf vergleichbarer Basis, sprich bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe, betrug das Wachstum neun Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) erhöhte sich um 12 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro. Stark entwickelten sich dabei das Digitalsparte, das Geschäft mit intelligenter Infrastruktur sowie die Medizintechniktochter Healthineers.

Mit Bezug auf die angespannten Lieferketten hätten größere Unterbrechungen vermieden werden können, kommentierte Siemens. Es gebe jedoch Verzögerungen bei der Auslieferung mancher Produkte an Kunden. Dabei kann das Unternehmen auf eine starke Auftragslage blicken: Das Neugeschäft wuchs um 52 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro. Dabei profitierte Siemens von Großaufträgen der Zugsparte, vorgezogenen Beschaffungsmaßnahmen der Kunden bei Smart Infrastructure sowie einem "außerordentlich hohen" Auftragseingang im Digitalgeschäft. Nach Steuern stieg der Gewinn um ein Fünftel auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2021/22 wurde bestätigt.

Siemens-Finanzchef hält Prognoseanhebung für möglich

Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas hat die Möglichkeit einer Prognoseerhöhung im Frühjahr angedeutet. "Wir sehen Potenzial, das obere Ende unseres EPS-Zielkorridors zu erreichen oder sogar zu überschreiten", sagte er in der Telefonpressekonferenz zu den Erstquartalszahlen laut Redetext. Der Ausblick werde zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen aktualisiert, "wenn wir insbesondere über Zeithorizont und Ergebnis der Portfoliothemen einen besseren Überblick haben".

Am Abend hatte Siemens bekannt gegeben, das Geschäft mit Brief- und Paket-Sortieranlagen für 1,15 Milliarden Euro an den Maschinenbauer Körber abzugeben. Aus dem Verkauf werde ein Gewinn von 800 Millionen bis 1 Milliarde Euro erwachsen, erläuterte Vorstandschef Roland Busch jetzt.

Unklar ist derzeit, wann genau der Verkauf vollzogen wird und dieser Gewinn verbucht werden kann. Denn gegenwärtig läuft noch die dafür nötige Aufspaltung der Logistiksparte. Die Flughafen-Logistik ist nicht Teil des Deals mit Körber.

Laut Busch soll der Verkauf in diesem Kalenderjahr umgesetzt werden. Das aktuelle Geschäftsjahr von Siemens endet bereits am 30. September.

Nach der aktuellen Prognose soll der Gewinn je Aktie von zuletzt 8,32 Euro auf 8,70 bis 9,10 Euro zulegen.

Siemens richtet sich auf langsameren Ausstieg bei Siemens Energy ein

Siemens wird den ursprünglichen Fahrplan zur Reduzierung seiner Beteiligung am ausgegliederten Energietechnik-Geschäft wohl nicht einhalten können. "Es ist weiter unsere klare Absicht, den Anteil an Siemens Energy zu reduzieren", äußerte Vorstandschef Roland Busch in einer Telefonkonferenz. Mit Blick auf das Timing des Abbaus werde es jedoch "eine umsichtige Entscheidung" im Sinne der Aktionäre geben.

Zum Börstenstart von Siemens Energy hatte der frühere Mutterkonzern erklärt, er wolle binnen zwölf bis 18 Monaten seinen Anteil von 35 Prozent in Richtung von 25 Prozent abschmelzen. Gegenwärtig ist der Energy-Aktienkurs wegen der Probleme von Siemens mit ihrer Windkrafttochter Gamesa aber dafür zu niedrig.

Der Siemens-Chef ist nach eigenem Bekunden "nicht zufrieden mit der operativen Leistung bei Siemens Gamesa", die Siemens Energy zuletzt wieder in die Verlustzone gebracht hatte. Die Berufung von Jochen Eickholt zum Vorstandschef von Siemens Gamesa nannte Busch "einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung". Er glaube weiter, dass Siemens Energy Potenzial zur Wertsteigerung habe.

Auf weitere Unterstützung durch den einstigen Mutterkonzern bei einer etwaigen Komplettübernahme von Siemens Gamesa kann Siemens Energy allerdings nicht hoffen. An einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung würde sich Siemens nicht beteiligen. Das habe man klar kommuniziert, sagte Busch auf Nachfrage.

Siemens Energy hält derzeit 67 Prozent der Anteile an der spanischen Windkrafttochter. Die ist weiter in Spanien börsennotiert, so dass Energy-Vorstandschef Christian Bruch die vollen Durchgriffsrechte fehlen. Um das zu ändern, müsste Energy die restlichen Aktien kaufen. Gegenwärtig haben die einen Wert von unter 4 Milliarden Euro. Bruch wollte allerdings am Mittwoch nicht kommentieren, ob gegenwärtig an einer solchen Lösung gearbeitet wird.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel geht es für Siemens-Papiere zeitweise um 2,82 Prozent aufwärts auf 143,86 Euro.

