Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 233,60 CHF.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 233,60 CHF zu. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 233,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 48.126 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 25,66 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,86 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,79 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 259,90 CHF an.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 17,95 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

