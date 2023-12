So entwickelt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Dienstagvormittag fester

05.12.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 247,55 CHF zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 247,55 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 249,30 CHF zu. Bei 248,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 80.604 Roche-Aktien umgesetzt. Am 06.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 230,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,73 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 290,89 CHF. Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,22 Prozent zurück. Hier wurden 16.244,00 CHF gegenüber 16.445,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert. Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,47 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit grünem Vorzeichen Freundlicher Handel: SMI verbucht schlussendlich Zuschläge STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende leichter

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images