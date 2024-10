Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zieht am Mittag an

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 266,80 CHF.

Um 11:46 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 266,80 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 267,30 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 265,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.938 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 288,20 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 25,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,82 CHF ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 270,00 CHF an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,57 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

