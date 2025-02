Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Roche

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 290,10 CHF.

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 290,10 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 289,50 CHF. Mit einem Wert von 289,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 29.122 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,10 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2024 bei 212,90 CHF. Mit Abgaben von 26,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,96 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 282,71 CHF an.

Die Roche-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,69 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Handel aktuell: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Zuversicht in Zürich: SLI klettert zum Handelsende

Börse Zürich in Grün: SPI beendet den Handel mit Gewinnen