Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag mit sattem Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 5,7 Prozent auf 273,70 CHF.

Das Papier von Roche legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 5,7 Prozent auf 273,70 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 278,00 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 277,70 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 931.974 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (278,00 CHF) erklomm das Papier am 17.07.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 1,57 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 28,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,77 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 260,30 CHF je Roche-Aktie aus.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,73 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

