Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zieht am Dienstagmittag an

17.09.24 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 265,20 CHF zu.

Um 11:47 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 265,20 CHF nach oben. Bei 266,40 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 86.938 Roche-Aktien. Bei einem Wert von 288,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 8,67 Prozent wieder erreichen. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,72 Prozent. Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,82 CHF je Roche-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,11 CHF an. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,57 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beendet den Montagshandel im Minus Verluste in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich Roche-Aktie: Genentech erhält US-Zulassung für Multiple-Sklerose-Behandlung - Roche-Aktie dennoch leichter

