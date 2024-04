Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag südwärts

So bewegt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 219,40 CHF ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 219,40 CHF. Bei 219,20 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 219,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 195.798 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF an. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 25,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2024 bei 217,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 1,09 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,77 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 263,50 CHF.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 10,19 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Roche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,97 CHF je Roche-Aktie.

