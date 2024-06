Notierung im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag gefragt

19.06.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 249,70 CHF.

Werbung

Die Roche-Aktie konnte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 249,70 CHF. Bei 250,10 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 248,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 422.581 Roche-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 279,35 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,79 CHF je Roche-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 259,90 CHF je Roche-Aktie aus. Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,85 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie in Grün: Roche und Ascidian Therapeutics schmieden Allianz bei RNA-Gene-Editierung Börse Zürich: SMI legt zum Start zu Börse Zürich in Grün: SLI steigt zum Handelsstart

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com