Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Nachmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 258,50 CHF.

Die Roche-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 258,50 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 258,30 CHF nach. Bei 259,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 825.686 Stück gehandelt.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 10,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,92 CHF belaufen. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 279,75 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,99 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie im Minus: Roche stoppt Verabreichung von Elevidys an nicht-gehfähige Patienten - Phase-III-Studie für Prasinezumab

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr eingefahren

Roche-CEO kritisiert Trumps Preisdruck bei Medikamenten - Aktie in Grün