Aktienkurs aktuell

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Mittag Vortagesniveau

20.09.23 12:04 Uhr

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 257,00 CHF an der Tafel.

Werbung

Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 257,00 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 259,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 257,00 CHF nach. Bei 259,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.305 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 02.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 335,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,68 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 249,80 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 312,56 CHF. Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren. Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,67 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Börse Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Roche bedeutet Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche AG (Genussschein) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com