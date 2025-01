Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 268,70 CHF.

Um 15:53 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 268,70 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 269,00 CHF. Bei 266,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 258.016 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (288,20 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2024. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 6,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,82 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 274,86 CHF angegeben.

Am 30.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 18,50 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Gewinne in Zürich: SMI beendet die Montagssitzung im Plus

Pluszeichen in Zürich: SLI klettert schlussendlich

Zuversicht in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester