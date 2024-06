Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Freitagvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 252,20 CHF.

Um 09:06 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 252,20 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 252,60 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 250,20 CHF. Bisher wurden heute 592.133 Roche-Aktien gehandelt.

Bei 278,60 CHF markierte der Titel am 24.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,47 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,79 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 259,90 CHF aus.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 17,85 CHF je Aktie.

