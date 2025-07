Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 255,60 CHF ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 255,60 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 254,30 CHF. Bei 255,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 41.597 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 10,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,94 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 274,38 CHF für die Roche-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,74 CHF fest.

