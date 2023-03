Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 262,70 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 263,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 262,60 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 262,75 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 47.358 Aktien.

Bei 404,20 CHF markierte der Titel am 12.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 35,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 257,35 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 2,08 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 342,09 CHF an.

Roche ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 14.742,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 14.930,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Roche-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,38 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com