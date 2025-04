Aktie im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche schiebt sich am Mittwochmittag vor

23.04.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 258,90 CHF.

Das Papier von Roche legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 258,90 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 261,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 259,50 CHF. Zuletzt wechselten 248.995 Roche-Aktien den Besitzer. Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 21,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.05.2024 bei 212,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 17,77 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,94 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 285,88 CHF an. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.07.2026 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren. In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,50 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net

