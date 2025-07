Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Kursplus

23.07.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 258,70 CHF.

Die Roche-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 258,70 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 259,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 255,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 171.588 Roche-Aktien. Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 21,30 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,36 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,94 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 274,38 CHF. Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Roche dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren. In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,74 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie verliert: Roches COPD-Medikamentenkandidat verfehlt Haupt-Studienziel SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren eingebracht SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor einem Jahr abgeworfen

