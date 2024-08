Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zieht am Freitagmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 284,60 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 284,60 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 284,70 CHF an. Bei 283,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 178.710 Roche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 0,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 33,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,80 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 263,67 CHF an.

Am 30.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsende stärker

Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende in Grün

Gewinne in Zürich: SPI zum Handelsende im Plus