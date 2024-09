Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag verlustreich

Roche im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 268,80 CHF nach.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 268,80 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 266,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 267,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 245.729 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 288,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 7,22 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,82 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,11 CHF an.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,57 CHF je Aktie.

