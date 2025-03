Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Dienstagvormittag ins Plus

Roche im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 306,00 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 306,00 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 306,10 CHF aus. Bei 304,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.547 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.05.2024 bei 212,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,94 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 285,88 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

