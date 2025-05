Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Dienstagvormittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 262,10 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 262,10 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 262,00 CHF aus. Mit einem Wert von 262,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.617 Stück gehandelt.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.05.2024 bei 226,50 CHF. Abschläge von 13,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,91 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 279,75 CHF.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,13 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

