Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 250,40 CHF.

Um 15:52 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 250,40 CHF zu. Bei 251,50 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 250,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 302.967 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 277,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 04.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 9,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Mit Abgaben von 14,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,79 CHF je Roche-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 259,90 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 17,85 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI aktuell: SMI zum Handelsende leichter

Börse Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone