Roche Aktie News: SPI Aktie Roche kommt am Vormittag kaum vom Fleck

28.03.25 09:22 Uhr

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 294,50 CHF.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 294,50 CHF an der Tafel. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 294,60 CHF an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 292,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 292,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.115 Roche-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 6,55 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 04.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,94 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 285,88 CHF für die Roche-Aktie aus. Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Roche die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,77 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI aktuell: SMI verbucht schlussendlich Abschläge SIX-Handel SLI beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

