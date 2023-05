Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche gibt am Dienstagmittag ab

Aktien in diesem Artikel Roche 288,70 EUR

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:33 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 289,95 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 288,90 CHF. Mit einem Wert von 290,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 142.358 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,83 Prozent. Bei 256,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 324,13 CHF für die Roche-Aktie aus.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 15.783,00 CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Roche dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 19,34 CHF fest.

