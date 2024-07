Kurs der Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

30.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Roche zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 285,40 CHF an der Tafel.

Die Roche-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 285,40 CHF. Bei 285,70 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Roche-Aktie sank bis auf 282,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 342.621 Roche-Aktien. Bei 287,40 CHF erreichte der Titel am 29.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 0,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,40 Prozent. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,77 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 257,56 CHF. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,98 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Börse Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich leichter SMI aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels in Rot SPI aktuell: SPI schwächelt zum Ende des Montagshandels

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com