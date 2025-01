Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Nachmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 286,40 CHF zu.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 286,40 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 289,60 CHF. Bei 289,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 686.542 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 289,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Bei 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 25,66 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,81 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 279,14 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 20,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

