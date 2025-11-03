DAX24.158 +0,8%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,68 -0,6%Gold3.998 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax deutlich erholt über 24.000 Punkten

03.11.25 10:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.151,8 PKT 193,5 PKT 0,81%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag deutlich erholt. Marktbeobachter verwiesen auf die traditionell gute Bilanz des angelaufenen Börsenmonats November und Hoffnungen auf eine Jahresendrally. Sie warnten aber auch vor Risiken.

Wer­bung

In der ersten Handelsstunde legte der deutsche Leitindex um 0,72 Prozent auf 24.131,11 Punkte zu. Damit beendete er zunächst nicht nur eine viertägige Verlustserie. Er ließ auch die Marke von 24.000 Punkten klar hinter sich, unter die er am Freitag erstmals seit zwei Wochen abgerutscht war.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne berappelte sich am Montagvormittag um 0,51 Prozent auf 29.902,24 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

Börsenexperte Christoph Geyer schrieb in einem Marktkommentar von der "besten statistischen Lage des Jahres". Der Dax könne zum Jahresende hin eine Rally starten. Das setze allerdings voraus, dass es "keine neuen Störfeuer von der 'Zoll-Front' gibt". Sollte sich die Lage hier beruhigen, könne der Dax die nächste große runde Zahl von 25.000 Punkten rasch erreichen. Bereits aktuell steht ein Jahresgewinn von rund 20 Prozent zu Buche.

Wer­bung

Auch Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners betonte, dass der November in den vergangenen Jahren in Schnitt ein guter Börsenmonat gewesen sei. "Unterdessen geht der US-Government-Shutdown in seinen zweiten Monat", gibt der Experte aber auch zu bedenken. An den Börsen sei der Shutdown zuletzt mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Anleger sollten sich des Shutdowns aber weiterhin bewusst sein. Und: Je länger er andauere, desto größer seien die wirtschaftlichen Einbußen für die USA am Ende.

Unternehmensseitig sah die Agenda übersichtlich aus. Autoaktien waren dank Entspannungssignalen zu den Lieferproblemen beim wichtigen Chip-Hersteller Nexperia europaweit gefragt. Im Dax zählten Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (VW (Volkswagen (VW) vz)) und BMW mit Aufschlägen von 2 bis 3,3 Prozent zu den größten Gewinnern, und im MDax verteuerten sich die Titel der VW-Sportwagentochter Porsche AG (Porsche vz) um 2,2 Prozent.

Mercedes-Benz wurden zusätzlich durch eine Kaufempfehlung der DZ Bank gestützt. Analyst Michael Punzet hob den fairen Wert für die Aktie deutlich auf 64 Euro an und liegt damit knapp 14 Prozent über dem Freitags-Schlusskurs. Er sieht "die technologieoffenere Ausrichtung beim Thema Antriebe und insbesondere die Änderungen der Luxus-Strategie positiv". Unter den Zulieferern verzeichneten Continental und Hella (HELLA GmbHCo) Kursgewinne von 2,3 beziehungsweise 1,2 Prozent.

Wer­bung

Die Papiere der Allianz erholten sich um 1,7 Prozent, nachdem die Bank of America sie hochgestuft hatte und nun zum Kauf rät. Die Münchener gehörten zu den besten Versicherern und seien weiter günstig bewertet, begründeten die Experten ihre Neubewertung.

Zudem bauten die Aktien des Gabelstaplerherstellers Kion (KION GROUP) ihre Gewinne aus und stiegen um mehr als drei Prozent. Am Freitag hatten die Aktien einen Chart-Widerstand hinter sich gelassen, also einen Befreiungsschlag geschafft./gl/mis

Mehr zum Thema DAX 40

10:59Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
10:55DAX - Pendelt weiterhin um 24.000 Punkte
10:55Der ING Morning Call vom 03. November mit Christian Zoller
10:47Porsche CEO Oliver Blume to step down
10:40Börse Frankfurt-News: "Saisonale Rückenwinde" (Wochenausblick)
10:29DAX startet freundlich – Roche und Innoscripta sorgen für Impulse
10:29DAX startet freundlich – Roche und Innoscripta sorgen für Impulse
10:09ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax deutlich erholt über 24.000 Punkten
mehr