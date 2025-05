ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas schwächer - Berichtssaison läuft

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck vieler Unternehmenszahlen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag im frühen Handel etwas nachgegeben. Der DAX verlor zuletzt 0,35 Prozent auf 23.262 Zähler, bleibt damit aber in Reichweite seines Rekordhochs von 23.476 Punkten.

Der MDAX für die mittelgroßen Unternehmen sank um 0,69 Prozent auf 29.413 Punkte. Der Euroregion-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,2 Prozent nach.

Während die Berichtssaison der deutschen Unternehmen auf Hochtouren läuft, warten Anleger weiter auf Erfolgsmeldungen zu den globalen Verhandlungen über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle.

Neben Trumps Zollpolitik rückt am Dienstag aber auch die Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler in den Mittelpunkt. Das von der neuen Regierung geplante umfangreiche Investitionspaket in Infrastruktur und Verteidigung ist ein Hoffnungsträger für die deutsche Wirtschaft.

"Seit dem Tiefpunkt im April hat der Dax eine schnelle, V-förmige Erholung vollzogen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Viele Anleger befürchten zwar eine Rezession, die jedoch in den aktuellen Daten nicht erkennbar ist. Den Höhepunkt der Unsicherheit dürfte die Börse hinter sich haben."

In der Berichtssaison überzeugte im Dax Continental mit seinem Autozuliefer-Geschäft. Die Papiere gewannen 2,4 Prozent. Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) legten nach Quartalszahlen und verhaltenem Start zuletzt an der Dax-Spitze um 3,7 Prozent zu. Analyst Graham Doyle von der UBS bezeichnete die Entwicklung des Dialysespezialisten erneut als solide. Die Aktien des Triebwerkbauers MTU (MTU Aero Engines) korrigierten nach Quartalszahlen einen Teil ihrer jüngsten Erholung mit minus 4 Prozent.

Viele Unternehmenszahlen gab es auch aus der zweiten und dritten Börsenreihe, wo es den Softwareanbieter TeamViewer und den Wirkstoffforscher Evotec (EVOTEC SE) mit hohen Kursverlusten von jeweils um über 8 Prozent erwischte. HUGO BOSS konnten indes bei Anlegern mit Quartalszahlen punkten, die Titel des Modeherstellers gewannen an der MDax-Spitze mehr als 6 Prozent. Im SDax ging es für Kontron um mehr als 5 Prozent nach oben./ajx/mis