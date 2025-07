ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - KI-Fantasie und Zahlen stützen

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Boom-Thema KI hat am Donnerstag dem deutschen Aktienmarkt zumindest etwas Rückenwind verliehen. So sorgten aktuelle Geschäftszahlen der US-Techriesen Microsoft und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) für Fantasie. Hierzulande lieferte die Quartalsberichtssaison der Unternehmen indes wieder Licht und Schatten.

Der deutsche Leitindex DAX stieg am Vormittag um 0,6 Prozent auf 24.395 Punkte. Gleichwohl setzte sich damit die Schaukelbörse der letzten Wochen fort. Dank der Kursgewinne Anfang Juli steuert der Dax immerhin auf ein Monatsplus von rund zwei Prozent zu.

Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es am Donnerstag um 0,6 Prozent auf 31.130 Punkte nach oben. Dabei halfen auch deutliche Kursgewinne bei den Aktien von Aixtron und Hensoldt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Microsoft und Meta hoben mit ihren Resultaten und Ankündigungen die Stimmung insbesondere rund ums Trendthema Künstliche Intelligenz (KI). So will der Facebook-Konzern Meta mithilfe seiner Milliardengewinne aus der Online-Werbung eine Führungsposition bei KI erobern. "Die USA drehen beim Thema Künstliche Intelligenz voll auf", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Damit gerieten eher ernüchternde Signale von der US- Geldpolitik ein wenig in den Hintergrund. Die Notenbank der USA hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Eine von Anlegern erhoffte Zinssenkung im September gilt inzwischen als weniger wahrscheinlich. Die Risiken eines Anstiegs der Inflationsraten wegen der von den USA verhängten Zölle seien groß, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Nach den hierzulande eher durchwachsen Geschäftsberichten des Vortages ging die Berichtssaison am Donnerstag weiter. So sieht sich der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) trotz knapper Triebwerke und stockender Auslieferungen auf Kurs zu seinen Zielen für das laufende Jahr. Die zuletzt sehr gut gelaufen Aktien gaben etwas nach.

Der Autobauer BMW bekam im zweiten Quartal die Auswirkungen der US-Zölle und des schwachen Geschäfts in China zu spüren. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern sank im Jahresvergleich deutlich. Die Münchener halten aber trotz des Zollkompromisses der Europäischen Union mit den USA an ihrer Jahresprognose fest. Unter dem Strich fielen die Anteilsscheine um 0,7 Prozent.

Auch Aixtron (AIXTRON SE), ein Anlagenbauer für die Chipindustrie, sieht sich in einem unverändert schwierigen Marktumfeld auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Dessen Papiere stiegen unter den besten Werten im MDax um 4,6 Prozent.

An der MDax-Spitze zogen HENSOLDT um 5,3 Prozent an. Die Aufrüstung Europas in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine lässt das Auftragsbuch des Radar-Spezialisten immer weiter anschwellen.

Abseits der Berichtssaison fielen Vossloh im Nebenwerteindex SDAX um mehr als zwei Prozent, nachdem das Analysehaus Jefferies seine Kaufempfehlung für die Aktien des Bahntechnik-Unternehmens gestrichen hatte. Experte Fabian Piasta begründete sein neues Anlagevotum damit, dass er nach der Rally seit Jahresbeginn aktuell kaum noch Aufwärtspotenzial für die Anteilsscheine sieht. Am Markt gilt Vossloh als einer der großen Profiteure der geplanten, milliardenschweren Investitionen des Staates in die deutsche Infrastruktur.

Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com (JDcom) will derweil - wie erwartet - die Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy (Ceconomy St) schlucken. Demnach sollen die Ceconomy-Aktionäre 4,60 Euro je Aktie in bar erhalten. Die Anteilsscheine von Ceconomy gewannen gut zwei Prozent auf 4,44 Euro und notierten damit etwas unter diesem Angebotspreis./la/mis