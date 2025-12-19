DAX24.233 +0,1%Est505.746 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 +4,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.156 +3,1%Euro1,1715 -0,1%Öl59,45 -0,4%Gold4.331 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX fester -- Asien schließt in Grün -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, PUMA, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet Warburg Research die adidas-Aktie Analyse: So bewertet Warburg Research die adidas-Aktie
BioNTech-Aktie freundlich - großer Schub nach CureVac-Deal bleibt jedoch aus BioNTech-Aktie freundlich - großer Schub nach CureVac-Deal bleibt jedoch aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Knapp im Plus am großen Verfallstag

19.12.25 09:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.227,2 PKT 27,7 PKT 0,11%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag tut sich im DAX am Freitag zunächst nur wenig. Im frühen Handel verbuchte er ein Plus von 0,11 Prozent auf 24.225 Punkte. Die Wochenbilanz des Dax ist damit leicht positiv. Seit Jahresanfang hat der deutsche Leitindex um mehr als ein Fünftel zugelegt.

Wer­bung

Im Handelsverlauf könnte es am Freitag etwas volatiler zugehen, denn an den Börsen ist großer Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Im Dax steht laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners besonders die 24.000-Punkte-Marke im Blick.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann 0,16 Prozent auf 30.331 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, bewegte sich um seinen Vortagesschluss.

Die Aktien der deutschen Sportartikelhersteller adidas und Puma (PUMA SE) gaben im Zuge enttäuschender Geschäftszahlen von Nike um 0,5 Prozent und 1,4 Prozent nach. Probleme hat der US-Konzern weiter in China und mit seiner Marke Converse.

Wer­bung

Im Gegensatz zu Nike konnte der US-Logistiker FedEx mit seinen Geschäftszahlen und dem Ausblick überzeugen. Dies wirkte sich hierzulande auf die Papiere der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) positiv aus mit plus 0,9 Prozent.

Die Titel des Baumarktkonzerns Hornbach Holding (HORNBACH) sanken nach detaillierten Zahlen für das dritte Quartal um 3,3 Prozent. Damit testeten sie die Unterstützung im Bereich 82-Euro-Marke./ajx/stk