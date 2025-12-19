DAX24.186 -0,1%Est505.737 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 +4,6%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.297 +3,3%Euro1,1713 -0,1%Öl60,04 +0,6%Gold4.327 -0,1%
Aktien Frankfurt: Etwas höher vor großem Verfall

19.12.25 11:56 Uhr
Aktien Frankfurt: Etwas höher vor großem Verfall
DAX 40
24.186,8 PKT -12,8 PKT -0,05%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag ist der DAX am großen Verfallstag am Freitag weiter vorgerückt. Gegen Mittag verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,11 Prozent auf 24.225 Punkte. Seine Wochenbilanz ist damit leicht positiv. Seit Jahresanfang hat der Dax um mehr als ein Fünftel zugelegt.

An den Börsen ist am Freitag großer Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Oftmals geht dies einher mit größeren Kursschwankungen. Nach dem gestrigen Durchbruch über die 24.000 Punkte dürften die Bullen nun alles daran setzen, dieses Niveau bis zum Mittag zu verteidigen oder gar auszubauen, wenn um 13 Uhr die Dax-Kontrakte verfallen, schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann wie der Dax zuletzt 0,11 Prozent auf 30.315 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, bewegte sich um seinen Vortagesschluss.

Die Aktien der deutschen Sportartikelhersteller adidas und Puma (PUMA SE) standen nach enttäuschenden Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers Nike im Blick. Adidas notierten zuletzt moderat im Plus, Puma verloren 0,8 Prozent. Nike hat weiter Probleme in China und mit seiner Marke Converse.

Die Papiere der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) gewannen nach den Geschäftszahlen und dem Ausblick des US-Logistiker FedEx 0,6 Prozent. JPMorgan-Analystin Alexia Dogani verwies auf fortgesetzt positive Trends bei den Preisen und den internationalen Sendungsvolumina. Das bedeute wohl Rückenwind für die Hochsaison bei DHL Express.

Siemens Energy (Siemens Energy) knüpften mit plus 1,2 Prozent an ihren starken Vortag an. Erste Hinweise des Energietechnikkonzerns für das Geschäftsjahr 2026 seien insgesamt positiv gewesen seien, hieß es von Jefferies. Besser als Siemens Energy waren im Dax am Freitag nur die Anteile des Baustoffherstellers Heidelberg Materials mit plus 2,1 Prozent.

Die Titel des Baumarktkonzerns Hornbach Holding (HORNBACH) sanken nach detaillierten Zahlen für das dritte Quartal um 1,3 Prozent./ajx/stk

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

