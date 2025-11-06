DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -2,9%Nas23.070 -1,8%Bitcoin88.201 -2,4%Euro1,1540 +0,4%Öl63,25 -0,5%Gold3.981 +0,1%
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot
Steigender Goldpreis als Anlagechance: In Betreiber von Goldminen investieren
Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax rutscht ab - Quartalsberichte im Fokus

06.11.25 18:09 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Donnerstag nach seiner späten Aufholjagd zur Wochenmitte wieder deutlich abgerutscht. Überwiegend kräftige Kursverluste bei den großen US-Technologiewerten ließen insgesamt am Markt die Sorgen vor einer Überbewertung und einer womöglich deutlicheren Korrektur nochmals größer werden.

Zum Handelsende verlor der deutsche Leitindex 1,31 Prozent auf 23.734,02 Punkte. Der Schlingerkurs der vergangenen Wochen rund um die Marke von 24.000 Punkten ging damit weiter, nun aber in etwas verschärfter Form abwärts. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank am Donnerstag um 1,41 Prozent auf 28.959,63 Punkte.

Am Aktienmarkt in New York stand der Techsektor unter Druck: Der NASDAQ 100 verlor zum europäischen Börsenschluss 1,7 Prozent. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1 Prozent. In Europa büßte das Leitbarometer der Euroregion, der EuroStoxx 50, 1,02 Prozent auf 5.611,18 Punkte ein.

Im Fokus stand hierzulande die Berichtssaison: Allein aus dem Dax legten acht Unternehmen Zeugnis über die jüngste Geschäftsentwicklung ab. Die Aktien von Heidelberg Materials litten unter Gewinnmitnahmen und verloren am Dax-Ende 5 Prozent. RBC-Analyst Anthony Codling attestierte dem Baustoffhersteller ein branchenkonform solides Quartal. Er merkte aber an, Konkurrent Holcim habe sich in den Schwellenländern besser geschlagen.

Beim Logistiker DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) freuten sich die Anleger dank einer unerwarteten Gewinnsteigerung über einen Kursanstieg von 8,6 Prozent, womit die Titel zum Tagessieger im Dax avancierten. Experte Andy Chu von der Deutschen Bank sah das operative Ergebnis (Ebit) klar über der Konsensschätzung.

Zalando (Zalando) beendeten mit einem Kurszuwachs von 6,6 Prozent die zuletzt eingeschlagene Abwärtsbewegung. Nach der jüngsten Schwäche und angesichts der gesunkenen Umsatzerwartungen sorge der Zwischenbericht des Online-Händlers für Erleichterung, konstatierte Analystin Georgina Johanan von der US-Bank JPMorgan.

Deutsche Börse (Deutsche Börse) verloren 4,1 Prozent. Wegen des Verdachts auf einen Kartellverstoß leitete die EU-Kommission offiziell ein Verfahren gegen den deutschen Börsenbetreiber sowie die US-Technologiebörse Nasdaq ein.

Nach einer Prognoseanhebung von HOCHTIEF sprangen die Papiere des Baukonzerns auf ein Rekordhoch und schlossen an der MDax-Spitze 4,5 Prozent höher. Für LANXESS ging es als MDax-Schlusslicht um 12,3 Prozent bergab. Der Chemiekonzern wird in einem weiterhin schwierigen Wirtschaftsumfeld vorsichtiger für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr.

Den Nebenwerteindex SDAX führten Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) mit einem Kursgewinn von 12,9 Prozent an. Nachdem der Halbleiterzulieferer erst vor wenigen Tagen den Ausblick gesenkt hatte, rechnet er nun im vierten Quartal mit einer sehr deutlichen Belebung. Für Marktteilnehmer kam das überraschend, auch weil zuletzt von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen war.

Schlusslicht im SDax waren die Titel des Waferkonzerns Siltronic mit einem Abschlag von 7,3 Prozent. Hier sind weit mehr als die Hälfte der Kursgewinne seit Mitte September inzwischen wieder dahin./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---

