DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.116 -0,9%Nas21.139 -1,5%Bitcoin95.111 +2,1%Euro1,1643 -0,6%Öl69,29 +1,7%Gold3.522 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 23.500-Punkte-Marke -- NIO macht weniger Verlust -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus
TUI-Aktie schwächelt trotz starker Prognose: Droht die Trendwende? TUI-Aktie schwächelt trotz starker Prognose: Droht die Trendwende?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax sackt ab - Risiken und steigende Zinsen

02.09.25 18:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.487,3 PKT -550,0 PKT -2,29%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag deutlich unter Druck geraten. Der DAX rutschte weit unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten, die er erst tags zuvor wieder überwunden hatte. Letztlich schloss der Leitindex 2,29 Prozent tiefer bei 23.487,33 Zählern und damit auch merklich unter der 100-Tage-Durchschnittslinie, einem mittelfristigen Trendindikator. Wegen zahlreicher Risiken und steigenden Zinsen werden die Anleger angesichts der erreichten Kurshöhen vorsichtiger. Der MDAX der mittelgroßen Werte brach um 2,76 Prozent auf 29.604,64 Punkte ein.

Wer­bung

"Der September scheint seinem Ruf alle Ehre zu machen", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow mit Blick auf die oftmals triste Bilanz des neu angebrochenen Monats. "Es bilden sich derzeit viele neue Risikocluster aus, die noch für erhebliche Schwankungen an den Finanzmärkten sorgen könnten." Lipkow verwies auf die konjunkturellen Folgen der US-Zölle und den gescheiterten Friedensversuch im Ukraine-Krieg. Dazu kommt der Machtkampf rund um die US-Notenbank und ihr weiteres geldpolitisches Vorgehen. Ein schwacher Start der US-Börsen nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende belastete zusätzlich.

Am Markt wurde außerdem auf steigende Zinsen sowie Sorgen rund um die Verschuldung Frankreichs verwiesen. Mit Blick auf die Staatsanleihen erreichte die Rendite 30-jähriger Bundesanleihen den höchsten Stand seit 2011. In den USA stieg die Rendite der 30-jährigen Bonds ebenfalls kräftig und britische Staatsanleihen kletterten auf den höchsten Stand seit 27 Jahren. In Frankreich liegt die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Anleihen aktuell über der griechischen. Steigende Zinsen bedeuteten auch höhere Finanzierungskosten, die direkt auf die Gewinne der Unternehmen durchschlügen, erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

Die steigenden Renditen von Staatsanleihen belasteten auf Unternehmensseite vor allem die Immobilienwerte, die am Dienstag europaweit der mit Abstand schwächste Sektor waren. Im Dax gaben die Aktien von Vonovia (Vonovia SE) als Schlusslicht um 6,1 Prozent nach. Im MDax zählten auch LEG (LEG Immobilien), Aroundtown (Aroundtown SA) und TAG Immobilien zu den größten Verlierern.

Wer­bung

FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) musste ebenfalls deutlich Federn lassen und ging 5,3 Prozent tiefer aus dem Handel. Eine Verkaufsempfehlung durch die Schweizer Großbank UBS belastete den Dialyse-Spezialisten. Analyst Graham Doyle verwies auf strukturelle Risiken hinsichtlich der Geschäftsentwicklung in den USA und die Gefahr sinkender Konsensschätzungen für das operative Ergebnis.

Siemens (Siemens) gaben um 4,4 Prozent nach und litten unter einer Abstufung durch Bernstein Research auf "Market-Perform". Analyst Nicholas Green begründete seinen Schritt mit den kräftigen Kursgewinnen der Aktie in den vergangenen Jahren. Commerzbank-Aktien (Commerzbank), von Morgan Stanley auf "Equal-weight" abgestuft, verloren 2,8 Prozent. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau seien zunächst weitere Fortschritte im Businessplan der Frankfurter nötig, schrieb Analyst Alvaro Serrano.

Einen heftigen Kurseinbruch von 29,3 Prozent erlitten im Kleinwerte-Index SDAX SMA Solar. Der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen senkte seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet nun einen operativen Verlust. Die bereits eingeleiteten Restrukturierungsbemühen sollen nochmals verschärft werden.

Wer­bung

Dass der Motorenbauer DEUTZ mit dem geplanten Kauf der Sobek Group, einem Antriebsspezialisten für Drohnen, sein noch kleines Geschäft im Rüstungsmarkt ausbaut, kam dagegen gut an. Das Papier stieg um 4,3 Prozent.

Bei PVA TePla setzten nach einer Verdopplung des Aktienkurses im laufenden Jahr dagegen Gewinnmitnahmen ein. Zum Kapitalmarkttag sackten die Papiere um 3,4 Prozent ab. Der Technologiekonzern bestätigte seine Mittelfristziele und will außerdem seine Gewinnmarge langfristig deutlich steigern.

Auch in anderen Ländern Europas gaben derweil die wichtigsten Indizes nach: Der französische CAC 40 verlor 0,7 Prozent, in ähnlicher Größenordnung ging es auch für den britischen FTSE 100 und den SMI in Zürich abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte letztlich 1,42 Prozent auf 5.291,04 Punkte ein./niw/nas

--- Von Nicklas Wolf, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema DAX 40

18:29Verunsicherung dominiert: DAX schließt unter 23.500-Punkte-Marke - was die Abschläge auslöst
18:01ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax sackt ab - Risiken und steigende Zinsen
17:57Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
17:44Aktien Frankfurt Schluss: Dax sackt ab - Risiken und steigende Zinsen
17:34Rätselraten um Stromer: VW zeigte neues E-Auto um 25.000 Euro nur intern
17:28„Als wenn wir uns bei VW abwickeln und irgendwann nichts übrigbleibt“
17:17SAP: Investition von 20 Milliarden Euro in Europas digitale Souveränität
16:51Continental-Aktie gibt im schwachen DAX leicht nach - Oddo stuft hoch
mehr