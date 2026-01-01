DAX25.370 +0,3%Est506.047 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,07 -1,5%Nas23.690 +0,9%Bitcoin83.129 -0,2%Euro1,1609 -0,3%Öl63,51 -2,9%Gold4.610 -0,4%
ROUNDUP/Aktien New York: Gut erholt - Optimismus von TSMC treibt Chip-Branche an

15.01.26 16:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.690,3 PKT 218,5 PKT 0,93%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) haben den US-Aktienmärkten und vor allem dem Halbleitersektor zu einer soliden Erholung verholfen. TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, um so der boomenden Halbleiternachfrage zu entsprechen, vor allem solcher nach Komponenten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI). US-Konjunkturdaten spielten zunächst keine Rolle.

Wer­bung

Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,6 Prozent auf 49.461 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 6.972 Zähler. An der Technologiebörse Nasdaq legte der NASDAQ 100 um 1,1 Prozent auf 25.748 Punkte zu, nachdem er tags zuvor ebenso stark nachgegeben hatte.

Die Nachrichten von TSMC sorgten bei den Papieren zahlreicher Zulieferer der US-Chip-Branche für deutliche Kursgewinne. So stiegen Applied Materials, Lam Research und KLA (KLA-Tencor) um 4,7 bis 8,3 Prozent. Die Aktien von Halbleiterherstellern wie Micron (Micron Technology), Broadcom und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) legten um 2,2 bis 5,9 Prozent zu.

Derweil veröffentlichten mit Goldman Sachs und Morgan Stanley zwei weitere Großbanken ihre Quartalsbilanzen. Die Geschäftszahlen übertrafen in der großen Mehrzahl die Erwartungen. Morgan Stanley verteuerten sich um 4,9 Prozent und Goldman Sachs um 3,6 Prozent.

Wer­bung

Die Anteilsscheine des Vermögensverwalters BlackRock kletterten um 5,2 Prozent nach oben. Die vom Finanzriesen verwalteten Mittel lagen im Schlussquartal 2025 über der Konsensschätzung./edh/jha/

